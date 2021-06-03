Азар - об Анчелотти: «Мне говорили, что он хороший человек»

Форвард «Реала» Эден Азар рад, что новым главным тренером команды стал Карло Анчелотти.

Азар лично не знаком с Анчелотти, но по словам общих знакомых может считать итальянского специалиста хорошим человеком. Также бельгиец считает, что опыт Анчелотти пригодится «Реалу», - приводит слова Азара Goal.com.

1 июня Карло Анчелотти был объявлен главным тренером мадридского клуба. Бывший тренер «Эвертона» уже возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.

Азар пришёл в «Реал» в 2019 году, но за два сезона нападающий сыграл только в 28 матчах, забив четыре мяча. Сейчас футболист находится в расположении сборной Бельгии.