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«Атлетико» готов продать Сауля за 40 миллионов евро

03 Июня 2021, 21:05,

Мадридский «Атлетико» рассмотрит предложения по продаже полузащитника Сауля Ньигеса. 

Отступные, прописанные в контракте Сауля, составляют 150 миллионов евро, но «Атлетико» может продать футболиста и за 40 миллионов евро, как сообщает Sky Sport Italia. 

Саулем интересуются «Челси», «Бавария» и «ПСЖ», хоть ни один из трёх клубов официально не обратился к «Атлетико» по поводу трансфера. 

Сауль - воспитанник мадридского «Реала», но с 2010 года представляет «Атлетико». Полузащитник никогда не выступал в других странах, кроме Испании. Также в биографии игрока есть опыт выступления за «Райо Вальекано» и вторую команду «матрасников». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес
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