«Атлетико» готов продать Сауля за 40 миллионов евро

Мадридский «Атлетико» рассмотрит предложения по продаже полузащитника Сауля Ньигеса.

Отступные, прописанные в контракте Сауля, составляют 150 миллионов евро, но «Атлетико» может продать футболиста и за 40 миллионов евро, как сообщает Sky Sport Italia.

Саулем интересуются «Челси», «Бавария» и «ПСЖ», хоть ни один из трёх клубов официально не обратился к «Атлетико» по поводу трансфера.

Сауль - воспитанник мадридского «Реала», но с 2010 года представляет «Атлетико». Полузащитник никогда не выступал в других странах, кроме Испании. Также в биографии игрока есть опыт выступления за «Райо Вальекано» и вторую команду «матрасников».