«Атлетико» готов продать Сауля за 40 миллионов евро

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03 Июня 2021, 21:05,
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Мадридский «Атлетико» рассмотрит предложения по продаже полузащитника Сауля Ньигеса.
Отступные, прописанные в контракте Сауля, составляют 150 миллионов евро, но «Атлетико» может продать футболиста и за 40 миллионов евро, как сообщает Sky Sport Italia.
Саулем интересуются «Челси», «Бавария» и «ПСЖ», хоть ни один из трёх клубов официально не обратился к «Атлетико» по поводу трансфера.
Сауль - воспитанник мадридского «Реала», но с 2010 года представляет «Атлетико». Полузащитник никогда не выступал в других странах, кроме Испании. Также в биографии игрока есть опыт выступления за «Райо Вальекано» и вторую команду «матрасников».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес