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Президент «Барселоны»: «Куман разделяет наши взгляды на будущее команды»

03 Июня 2021, 20:20,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему Рональд Куман остался главным тренером каталонцев

Как заявил Лапорта, руководство «сине-гранатовых» провело несколько бесед с Рональдом Куманом, после чего стороны пришли к выводу, что одинаково смотрят на прошедший и будущие сезоны «Барселоны». 

На Mundo Deportivo Лапорта сказал, что «Барселона» довольна выводами, которые сделал Рональд Куман. Совет директоров высказал доверие действующему главному тренеру и оставил в силе нынешний контракт. 

В прошедшем сезоне «Барселона» заняла третье место в Примере и вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 финала. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
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