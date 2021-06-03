Президент «Барселоны»: «Куман разделяет наши взгляды на будущее команды»

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03 Июня 2021, 20:20,
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему Рональд Куман остался главным тренером каталонцев.
Как заявил Лапорта, руководство «сине-гранатовых» провело несколько бесед с Рональдом Куманом, после чего стороны пришли к выводу, что одинаково смотрят на прошедший и будущие сезоны «Барселоны».
На Mundo Deportivo Лапорта сказал, что «Барселона» довольна выводами, которые сделал Рональд Куман. Совет директоров высказал доверие действующему главному тренеру и оставил в силе нынешний контракт.
В прошедшем сезоне «Барселона» заняла третье место в Примере и вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 финала.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта