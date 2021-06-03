Президент «Барселоны»: «Куман разделяет наши взгляды на будущее команды»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему Рональд Куман остался главным тренером каталонцев.

Как заявил Лапорта, руководство «сине-гранатовых» провело несколько бесед с Рональдом Куманом, после чего стороны пришли к выводу, что одинаково смотрят на прошедший и будущие сезоны «Барселоны».

На Mundo Deportivo Лапорта сказал, что «Барселона» довольна выводами, которые сделал Рональд Куман. Совет директоров высказал доверие действующему главному тренеру и оставил в силе нынешний контракт.

В прошедшем сезоне «Барселона» заняла третье место в Примере и вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 финала.