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Анчелотти урезал отпуск игрокам «Реала»

03 Июня 2021, 17:43,

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил изменить планы на лето, составленные прошлым штабом Зинедина Зидана. Если француз распустил игроков до 12 июня, то итальянский специалист ждёт подопечных из отпусков уже к 7 июля.

Как сообщает Marca, тренер хотел бы увидеть в деле своих новых подопечных, чтобы не допустить ошибки при выборе тех, кто покинет команду этим летом.

Всю предсезонку «Реал» проведет на клубной базе и, возможно, покинет Мадрид ради нескольких товарищеских матчей. Также в полном составе команда соберется не скоро, ведь 13 футболистов сейчас в своих сборных.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
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