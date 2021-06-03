Дембеле - о переговорах с «Барселоной»: «У меня полно времени»

Форвард «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле не волнуется о будущем. У 24-летнего футболиста в следующем году истекает срок действия контракта с каталонцами.

- Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Мы встретимся с руководством клуба. У меня полно времени, равно как и у клуба. В первую очередь, я сконцентрирован на подготовке к чемпионату Европы со сборной Франции, а затем уйду в отпуск. Это был сложный сезон, - заявил Дембеле L'Equipe.

Каталонцы заплатили за Дембеле 135 млн евро, надеясь, что он заменит ушедшего в «ПСЖ» Неймара. В завершившемся сезоне француз забил 11 голов в 44 матчах.