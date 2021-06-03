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Мбаппе объяснил отказ «Реалу»

03 Июня 2021, 15:20,

В 2014 году 15-летний Килиан Мбаппе имел шанс оказаться в мадридском «Реале», где феерил Криштиану Роналду, а на тренерском мостике находился кумир вундеркинда Зинедин Зидан.

- Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и здесь же получил образование. Переезд в Испанию, даже к Зидану, это другая страна и культура, - заявил Мбаппе L'Obs.

- Я всегда ставил перед собой задачи, это позволяет держать себя в тонусе. По этой причине у меня достаточно энергии на различные футбольные аспекты. Поначалу было сложно нести груз ответственности, потому что я был юн. В 18-19-летнем возрасте хотелось делать привычные для сверстников вещи, но на поле меня просили быть взрослым. Там нет места незрелым людям или детям. Это взрослый мир,  и нужно быть к этому готовым, - добавил Мбаппе.

Через год Мбаппе станет свободным агентом и волен выбрать себе любой клуб.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
03 Июня 2021, 15:53

Одним Мбаппе Реал сильнее не станет, надо бы ещё кем нибудь усилится, а то нынешний ПСЖ выглядит посолиднее нынешнего Реала...

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