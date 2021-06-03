Мбаппе объяснил отказ «Реалу»

В 2014 году 15-летний Килиан Мбаппе имел шанс оказаться в мадридском «Реале», где феерил Криштиану Роналду, а на тренерском мостике находился кумир вундеркинда Зинедин Зидан.

- Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и здесь же получил образование. Переезд в Испанию, даже к Зидану, это другая страна и культура, - заявил Мбаппе L'Obs.

- Я всегда ставил перед собой задачи, это позволяет держать себя в тонусе. По этой причине у меня достаточно энергии на различные футбольные аспекты. Поначалу было сложно нести груз ответственности, потому что я был юн. В 18-19-летнем возрасте хотелось делать привычные для сверстников вещи, но на поле меня просили быть взрослым. Там нет места незрелым людям или детям. Это взрослый мир, и нужно быть к этому готовым, - добавил Мбаппе.

Через год Мбаппе станет свободным агентом и волен выбрать себе любой клуб.