Хорди Кройф подписал контракт с «Барселоной»

Бывший игрок «Барселоны» Хорди Кройф получил работу в клубе. Как сообщает официальный сайт «сине-гранатовых», сын легендарного Йохана Кройфа будет работать в организационной структуре клуба. Сотрудничество стартует с 1 августа 2021 года.

Хорди Кройф играл в юношеских командах «Барселоны» и находился в первой команде «блауграны» с 1993 по 1996 год.

Примечательно, что голландец с 2020 года тренирует китайский клуб «Шэньчжэнь», и пока нет информации о том, что конкретно будет делать в «Барселоне» младший Кройф, и как это сотрудничество отразится на его работе с китайским футбольным клубом.