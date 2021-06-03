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Хорди Кройф подписал контракт с «Барселоной»

03 Июня 2021, 15:00,

Бывший игрок «Барселоны» Хорди Кройф получил работу в клубе. Как сообщает официальный сайт «сине-гранатовых», сын легендарного Йохана Кройфа будет работать в организационной структуре клуба. Сотрудничество стартует с 1 августа 2021 года.

Хорди Кройф играл в юношеских командах «Барселоны»  и находился в первой команде «блауграны» с 1993 по 1996 год.

Примечательно, что голландец с 2020 года тренирует китайский клуб «Шэньчжэнь», и пока нет информации о том, что конкретно будет делать в «Барселоне» младший Кройф, и как это сотрудничество отразится на его работе с китайским футбольным клубом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Хорди Кройф
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