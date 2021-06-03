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«Реал» продлил контракт с Васкесом

03 Июня 2021, 14:35,

Мадридский «Реал» после смены на тренерском мостике команды начинает работать над новыми контрактами своих футболистов. Первым новое соглашение подписал Лукас Васкес. Его сделка рассчитана до 2024 года.

29-летний вингер является воспитанником испанского «Урала» и мадридского «Реала». В его карьере был небольшой отрезок в «Эспаньоле». В прошлом сезоне оцениваемый в 15 млн евро футболист провел на поле 34 матча, в которых отметился двумя результативными ударами и 8 раз ассистировал партнерам. В активе Васкеса 9 матчей в составе сборной Испании.

Добавим, что руководство «Реала» никак не согласует новый контракт с капитаном Серхио Рамосом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
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