Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем команды Кариме Бензема.

«Карим должен забивать 50 голов за сезон, а не ограничиваться 30-ю. Жуниору тоже нужно прибавлять в этом плане. От каждого из них я жду больше голов. Очень рад, что снова буду работать с Бензема. В последние сезоны он очень прибавил и стал чаще брать на себя ответственность», - передает слова итальянского тренера AS.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 33-летний бомбардир сыграл 34 поединка, записав на свой счет 23 гола (один - с пенальти) и девять результативных передач. Контракт француза со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года.