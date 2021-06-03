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Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»

03 Июня 2021, 12:33,

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем команды Кариме Бензема.

«Карим должен забивать 50 голов за сезон, а не ограничиваться 30-ю. Жуниору тоже нужно прибавлять в этом плане. От каждого из них я жду больше голов. Очень рад, что снова буду работать с Бензема. В последние сезоны он очень прибавил и стал чаще брать на себя ответственность», - передает слова итальянского тренера AS.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 33-летний бомбардир сыграл 34 поединка, записав на свой счет 23 гола (один - с пенальти) и девять результативных передач. Контракт француза со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карло Анчелотти, Карим Бензема
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