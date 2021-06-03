«Валенсия» подписала грузинского вратаря

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили, правами на которого владеет тбилисское «Динамо», перебрался в испанский чемпионат. Вратарь заключил арендное соглашение с «Валенсией», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Георгий - воспитанник футбольной академии «Динамо» Тбилиси. В прошлом сезоне вратарь играл на правах аренды за другой грузинский клуб - «Локомотив». Мамардашвили принял участие в 16 поединках и пропустил 25 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

В сезоне-2020/2021 «летучие мыши» заняли лишь 13 позицию в чемпионате Испании.