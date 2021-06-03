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Агент высказался о будущем Черышева

03 Июня 2021, 10:56,

Футбольный агент Хуан Лопес, который представляет интересы российского хавбека «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на слухи о возможном уходе россиянина из испанского коллектива.

«В этих новостях нет ничего верного! Денис сфокусирован на игру за сборную России. Сейчас мы не хотим знать ничего другого кроме выбора самого игрока», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне чемпионата Испании 30-летний полузащитник сыграл 21 встречу, записав на свой счет три голевые передачи. Контракт россиянина с «летучими мышами» истекает летом 2022 года.

В данный момент Денис находится в расположении сборной России, которая ведет подготовку к чемпионату Европы-2020.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Денис Черышев, Трансферы футбола - лето 2021
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