Анчелотти прокомментировал слухи о трансфере Мбаппе в «Реал»

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03 Июня 2021, 09:58,
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Новоиспеченный рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал трансферные слухи, которые витают вокруг «королевского» клуба.
«Покупка Мбаппе? Я могу сказать только одно - топ-футболисты дают дополнительные шансы на победу. Но в каждой команде должен быть баланс. Лосано? Не думаю, что он станет игроком «Реала», - приводит слова итальянского специалиста Transfermarketweb.
Ранее стали известны трансферные планы «королевского» клуба на это лето.
В прошлом сезоне чемпионата Испании мадридский гранд финишировал на втором месте, уступив золотые медали «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021