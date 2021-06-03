Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Анчелотти прокомментировал слухи о трансфере Мбаппе в «Реал»

03 Июня 2021, 09:58,

Новоиспеченный рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал трансферные слухи, которые витают вокруг «королевского» клуба.

«Покупка Мбаппе? Я могу сказать только одно - топ-футболисты дают дополнительные шансы на победу. Но в каждой команде должен быть баланс. Лосано? Не думаю, что он станет игроком «Реала», - приводит слова итальянского специалиста Transfermarketweb.

Ранее стали известны трансферные планы «королевского» клуба на это лето.

В прошлом сезоне чемпионата Испании мадридский гранд финишировал на втором месте, уступив золотые медали «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола