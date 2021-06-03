Азар отреагировал на приход Анчелотти в «Реал»

Бельгиец Эден Азар рад приходу итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера мадридского «Реала».

«Карло дал очень многое этому клубу. Под его руководством команда выигрывала Лигу чемпионов. Анчелотти со многими знаком в «Реале», его отлично знают болельщики. Мы можем многого добиться вместе.

Я лично с ним не знаком. Но он мне кажется приятным человеком, нацеленным только на победу. Теперь мы будем работать вместе. Я очень рад этому», - приводит слова футболиста газета Marca.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Эден провел 14 поединков, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.