«Спортинг» хочет пригласить Тринкан

Форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан угодил в сферу интересов «Спортинга», однако руководство «сине-гранатовых» не намерено избавляться от 21-летнего форварда в летнее трансферное окно даже на правах аренды.

Журналисты Calciomercato считают, что «Спортинг» может добиться своего, так как до завершения лета ещё много времени. Бывший игрок «Браги» в минувшем сезоне провёл в Ла Лиге 28 матчей, став автором трёх забитых голов и двух результативных передач.

Примечательно, что Тринкан лишь трижды появлялся в стартовой обойме. Портал Transfermarkt оценивает услуги португальца, частенько играющего на позиции правого вингера, в 25 миллионов евро.