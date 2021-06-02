Анчелотти: «В «Реале» должны благодарить Зидана»

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение, что в клубе должны быть благодарны бывшему наставнику Зинедину Зидану.

По мнению Анчелотти, Зидан проделал огромную работу в мадридском клубе, потому что выиграл Лигу чемпионов три раза. За это «Реал» должен благодарить французского специалиста.

В интервью As, Анчелотти сказал, что редко переписывается с Зиданом, но в ближайшее время напишет ему, чтобы обсудить дела внутри команды.

Спустя день после назначения Анчелотти на пост главного тренера «Реала» стало известно, какие покупки собирается совершить итальянец. Также новый главный тренер «Реала» не против оставить в составе Серхио Рамоса и Гарета Бэйла.