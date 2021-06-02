Анчелотти определился с трансферными целями на лето

Карло Анчелотти попросит у руководства мадридского «Реала» усилить две линии - атакующую и защитную.

Итальянский специалист нацелен приобрести в атакующую линию либо Эрлинга Холанна, либо Килиана Мбаппе. Среди защитников Анчелотти интересуют Жюль Кунде и Пау Торрес.

За каждого из четырёх футболистов «Реалу» придётся бороться с другим потенциальными покупателями. Ранее «Барселона» заявила о желании приобрести Жюля Кунде из «Севильи».

Ресурс Madrid Zone отмечает, что Анчелотти не нуждается в новых полузащитниках и рассчитывает на прогресс Мартина Эдегора. Также Анчелотти рассказал о будущем Гарета Бэйла и Серхио Рамоса.