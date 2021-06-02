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Анчелотти определился с трансферными целями на лето

02 Июня 2021, 22:20,

Карло Анчелотти попросит у руководства мадридского «Реала» усилить две линии - атакующую и защитную. 

Итальянский специалист нацелен приобрести в атакующую линию либо Эрлинга Холанна, либо Килиана Мбаппе. Среди защитников Анчелотти интересуют Жюль Кунде и Пау Торрес. 

За каждого из четырёх футболистов «Реалу» придётся бороться с другим потенциальными покупателями. Ранее «Барселона» заявила о желании приобрести Жюля Кунде из «Севильи»

Ресурс Madrid Zone отмечает, что Анчелотти не нуждается в новых полузащитниках и рассчитывает на прогресс Мартина Эдегора. Также Анчелотти рассказал о будущем Гарета Бэйла и Серхио Рамоса

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн
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