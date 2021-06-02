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«Вау»: Оуэн оценил назначение Анчелотти в «Реал»

02 Июня 2021, 21:22,

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн не ожидал, что новым тренером «сливочных» станет Карло Анчелотти. 

У себя в «Твиттере» Оуэн написал, что с одной стороны назначение Анчелотти в «Реал» было неожиданном, но с другой, если тебе звонит «королевский» клуб, то оказаться практически невозможно. 

Сам Оуэн был игроком «Реала» всего лишь один сезон, за 36 матчей забив 13 мячей. В 2013 году англичанин завершил профессиональную карьеру в «Сток Сити».

Анчелотти уже был главным тренером мадридцев, за два сезона выиграв все турниры, кроме чемпионата Испании. 

После официального объявления прихода в «Реал» Анчелотти рассказал о будущем Гарета Бэйла и Серхио Рамоса

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Майкл Оуэн
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