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У Анчелотти спросили о будущем Рамоса и Бэйла

02 Июня 2021, 19:47,

В среду вернувшийся на тренерский мостик «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции.

«Спустя пять лет я смотрю и вижу те же лица журналистов. Единственное, что здесь меняется, - это тренеры», - пошутил Анчелотти.

Итальянский специалист также ответил на вопросы по поводу будущего некоторых футболистов, в частности Серхио Рамоса, чей контракт истекает через четыре недели.

«Я только прибыл в «Реал». В ближайшие несколько дней мне нужно будет поговорить с Рамосом и клубом. Мне по-прежнему нравятся Гарет Бэйл, Иско и Марсело. Все они получат шанс доказать, что они ещё могут играть за «Реал», - сказал Анчелотти.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Гарет Бэйл, Серхио Рамос, Марсело, Иско
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