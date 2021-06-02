У Анчелотти спросили о будущем Рамоса и Бэйла

В среду вернувшийся на тренерский мостик «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции.

«Спустя пять лет я смотрю и вижу те же лица журналистов. Единственное, что здесь меняется, - это тренеры», - пошутил Анчелотти.

Итальянский специалист также ответил на вопросы по поводу будущего некоторых футболистов, в частности Серхио Рамоса, чей контракт истекает через четыре недели.

«Я только прибыл в «Реал». В ближайшие несколько дней мне нужно будет поговорить с Рамосом и клубом. Мне по-прежнему нравятся Гарет Бэйл, Иско и Марсело. Все они получат шанс доказать, что они ещё могут играть за «Реал», - сказал Анчелотти.