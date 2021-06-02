​«Барселона» готовится объявить, что Куман остаётся

В четверг «Барселона» должна объявить о том, что Рональд Куман останется главным тренером и будет работать с командой в следующем сезоне. Журналист Хави Кампос сообщил на Catalunya Radio о достижении договорённости между Куманом и президентом клуба Жоаном Лапортой. Часть зарплаты голландского специалиста будет переведена в бонусы. Их тренер сможет получить только при определённых результатах сезона. В то же время достижение определённых целей может привести к продлению контракта Кумана ещё на один сезон.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 «Барселона» завоевала только один трофей – Кубок Испании.