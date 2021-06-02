Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Барселона» готовится объявить, что Куман остаётся

02 Июня 2021, 19:34,

В четверг «Барселона» должна объявить о том, что Рональд Куман останется главным тренером и будет работать с командой в следующем сезоне. Журналист Хави Кампос сообщил на Catalunya Radio о достижении договорённости между Куманом и президентом клуба Жоаном Лапортой. Часть зарплаты голландского специалиста будет переведена в бонусы. Их тренер сможет получить только при определённых результатах сезона. В то же время достижение определённых целей может привести к продлению контракта Кумана ещё на один сезон.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 «Барселона» завоевала только один трофей – Кубок Испании.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола