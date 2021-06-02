​СМИ раскрыли вероятную зарплату Месси по новому контракту

Ожидается, что Лионель Месси останется в «Барселоне», подписав с клубом новый контракт. Испанский Sport на своих страницах сообщает о том, что заработная плата звёздного аргентинского форварда по новому контракту составит 60 миллионов евро. После налоговых выплат Месси будет получать за сезон примерно 35 миллионов евро.

Согласно данным СМИ, новое трудовое соглашение Лионеля Месси будет рассчитано до конца июня 2023 года.

Напомним, что «Барселона» завершила сезон 2020/2021 только с одним трофеем, завоевав Кубок Испании. В чемпионате каталонцы финишировали только третьими.