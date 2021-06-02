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​Названа зарплата Агуэро в «Барселоне»

02 Июня 2021, 16:36,

В начале недели Серхио Агуэро стал футболистом «Барселоны». Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, аргентинский форвард пошёл на значительное сокращение заработной платы. В «Манчестер Сит» до вычета налогов Агуэро получал 23 миллиона евро за сезон. В «Барселоне» до налоговых выплат зарплата Серхио будет измеряться 6 миллионами евро в год.

При этом, как отмечает источник, в договоре прописаны бонусные выплаты, за счёт которых Агуэро сможет заработать больше. Для этого форварду нужно забивать голы и помогать команде завоёвывать трофеи.

Напомним, что контракт Серхио Агуэро с «Барселоной» рассчитан на два ближайших сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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