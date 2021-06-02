​Названа зарплата Агуэро в «Барселоне»

В начале недели Серхио Агуэро стал футболистом «Барселоны». Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, аргентинский форвард пошёл на значительное сокращение заработной платы. В «Манчестер Сит» до вычета налогов Агуэро получал 23 миллиона евро за сезон. В «Барселоне» до налоговых выплат зарплата Серхио будет измеряться 6 миллионами евро в год.

При этом, как отмечает источник, в договоре прописаны бонусные выплаты, за счёт которых Агуэро сможет заработать больше. Для этого форварду нужно забивать голы и помогать команде завоёвывать трофеи.

Напомним, что контракт Серхио Агуэро с «Барселоной» рассчитан на два ближайших сезона.