​«Барселона» прорабатывает последние детали нового контракта Месси

Подписание Лионелем Месси нового контракта с «Барселоной» становится всё ближе. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter, в настоящий момент каталонский клуб прорабатывает последние детали и пункты нового трудового договора, за чем последует официальное предложение футболисту.

Как ранее сообщалось, новый контракт Лионеля Месси будет рассчитан на два ближайших сезона.

Ранее «Барселона» объявила о переходе в свои ряды нападающего Серхио Агуэро и защитника Эрика Гарсии. В ближайшее время состав команды также могут пополнить Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум.