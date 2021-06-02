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​«Барселона» прорабатывает последние детали нового контракта Месси

02 Июня 2021, 15:39,

Подписание Лионелем Месси нового контракта с «Барселоной» становится всё ближе. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter, в настоящий момент каталонский клуб прорабатывает последние детали и пункты нового трудового договора, за чем последует официальное предложение футболисту.

Как ранее сообщалось, новый контракт Лионеля Месси будет рассчитан на два ближайших сезона.

Ранее «Барселона» объявила о переходе в свои ряды нападающего Серхио Агуэро и защитника Эрика Гарсии. В ближайшее время состав команды также могут пополнить Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
02 Июня 2021, 16:34

Неужели в Барсе такие недальновидные команда бускует (как Серхио начинающие новые атаки))) на глазах, основные игроки стареют и физически не дотягивают матчи, результаты падают (Месси тоже в том числе) сезон за сезоном но руководители до самого конца прилипли к золотому гному будто бы он футбольный БОГ и будущие успехи команды связаны только с ним, а без него хаос и катастрофа, а Месси в свою очередь высасывает все возможные соки из команды...

2
Карыч Кар
02 Июня 2021, 16:23

Обязательный пункт договора: Гном ложил на всех в Барсе.

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