​«Барселона» прорабатывает последние детали нового контракта Месси

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02 Июня 2021, 15:39,
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Подписание Лионелем Месси нового контракта с «Барселоной» становится всё ближе. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter, в настоящий момент каталонский клуб прорабатывает последние детали и пункты нового трудового договора, за чем последует официальное предложение футболисту.
Как ранее сообщалось, новый контракт Лионеля Месси будет рассчитан на два ближайших сезона.
Ранее «Барселона» объявила о переходе в свои ряды нападающего Серхио Агуэро и защитника Эрика Гарсии. В ближайшее время состав команды также могут пополнить Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Неужели в Барсе такие недальновидные команда бускует (как Серхио начинающие новые атаки))) на глазах, основные игроки стареют и физически не дотягивают матчи, результаты падают (Месси тоже в том числе) сезон за сезоном но руководители до самого конца прилипли к золотому гному будто бы он футбольный БОГ и будущие успехи команды связаны только с ним, а без него хаос и катастрофа, а Месси в свою очередь высасывает все возможные соки из команды...
Обязательный пункт договора: Гном ложил на всех в Барсе.