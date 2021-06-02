Анчелотти проведёт встречу с Рамосом

Новоиспеченный наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен провести беседу с капитаном команды Серхио Рамосом, контракт которого со «сливочными» истекает в конце июня. Об этом рапортует в своем твиттер-акаунте Фабрицио Романо.

На встрече итальянский специалист обсудит с игроком продление трудового соглашения. Ранее стороны вели переговоры, однако так и не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

Серхио защищает цвета «королевского» клуба с 2005 года. В минувшем сезоне Рамос принял участие в 21 поединке, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.