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Анчелотти проведёт встречу с Рамосом

02 Июня 2021, 10:48,

Новоиспеченный наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен провести беседу с капитаном команды Серхио Рамосом, контракт которого со «сливочными» истекает в конце июня. Об этом рапортует в своем твиттер-акаунте Фабрицио Романо.

На встрече итальянский специалист обсудит с игроком продление трудового соглашения. Ранее стороны вели переговоры, однако так и не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

Серхио защищает цвета «королевского» клуба с 2005 года. В минувшем сезоне Рамос принял участие в 21 поединке, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карло Анчелотти, Серхио Рамос
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