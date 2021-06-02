Рамос призвал футболистов «Реала» не соглашаться на уменьшение зарплаты

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выступил против возможного сокращения заработной платы. 35-летний ветеран призвал одноклубников не идти на уступки руководству «королевского» клуба. Об этом рапортует Onda Cero.

За счет уменьшения оклада боссы «сливочных» хотят сэкономить деньги, чтобы потом оформить трансфер нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Рамос близок к уходу из мадридского «Реала», его контракт истекает в конце июня. Стороны так и не смогли согласовать новое соглашение. Серхио может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «ПСЖ».