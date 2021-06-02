Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Бэйл прокомментировал информацию о завершении карьеры

02 Июня 2021, 08:33,

Атакующий полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, отыгравший прошлый сезон на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», отреагировал на новость о возможном завершении карьеры после окончания чемпионата Европы-2020.

«СМИ много чего пишут, но мало что из этого является правдой. Пока не хочу ничего комментировать, чтобы не создать еще больший хаос вокруг себя. Сейчас я сконцентрирован на чемпионате Европы. После завершения турнира я сяду и приму решение», - цитирует валлийца портал Goal.com.

Напомним, что Гарет связан контрактными обязательствами с мадридским грандом до середины 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарет Бэйл
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