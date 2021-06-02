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Месси в шаге от нового контракта с «Барселоной»

02 Июня 2021, 08:28,

Аргентинский форвард Лионель Месси остается в каталонской «Барселоне». Согласно сведениям Cadena COPE, 33-летний футболист наконец-то согласовал новый трудовой договор с «сине-гранатовыми».

Согласно информации источника, соглашение между сторонами будет пролонгировано до лета 2023 года. Большую роль в этом решении сыграл недавний переход в «Барселону» нападающего Серхио Агуэро, который является хорошим другом Лионеля.

Действующий договор Месси с каталонцами истекает в конце текущего месяца. Лео всю свою карьеру провел в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что подписать аргентинца хотят «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
San13
02 Июня 2021, 09:21

После перехода Агуэро, даже не сомневался что он останется.

1
Карыч Кар
02 Июня 2021, 08:48

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