Месси в шаге от нового контракта с «Барселоной»

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02 Июня 2021, 08:28,
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Аргентинский форвард Лионель Месси остается в каталонской «Барселоне». Согласно сведениям Cadena COPE, 33-летний футболист наконец-то согласовал новый трудовой договор с «сине-гранатовыми».
Согласно информации источника, соглашение между сторонами будет пролонгировано до лета 2023 года. Большую роль в этом решении сыграл недавний переход в «Барселону» нападающего Серхио Агуэро, который является хорошим другом Лионеля.
Действующий договор Месси с каталонцами истекает в конце текущего месяца. Лео всю свою карьеру провел в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что подписать аргентинца хотят «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси
После перехода Агуэро, даже не сомневался что он останется.
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