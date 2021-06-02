Бывший игрок «Реала» станет помощником Анчелотти

Альваро Арбелоа станет ассистентом главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Днём первого июня «Реал» официально объявил о том, что на пост главного тренера команды назначен Карло Анчелотти. Уже вечером испанские журналисты узнали, что одним из помощником Анчелотти будет Альваро Арбелоа, который является воспитанником клуба и успел поработать с юношеской командой «Реала» до 14 лет. Marca уверяет, что бывший защитник полностью устраивает руководство «сливочных».

Арбелоа завершил карьеру игрока в 2017 году, сыграв за свой последний клуб английский «Вест Хэм» всего лишь три игры. В составе «Реала» Арбелоа стал обладателем всевозможных клубных турнирах.