Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Президент «Барселоны»: «Трансферы ещё будут»

01 Июня 2021, 23:04,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обнадёжил болельщиков клуба, что команда ещё не закончила комплектование перед новым сезоном. 

Лапорта сказал, что трансферы будут, однако для этого нужно просчитать все риски, чтобы игрок действительно пригодился команде. Учитывая финансовый кризис клуба, каталонцы не собираются рисковать на трансферном рынке, подписывая дорогих футболистов. Также в интервью Diario Sport функционер заявил, что «Барселона» проиграла Ла Лигу, поэтому соответствующие выводы будут сделаны. 

Первым трансферным приобретением «Барселоны» летом 2021 года стал аргентинец Серхио Агуэро, но за него «сине-гранатовые» не заплатили ни евро, потому что он перешёл в клуб в статусе свободного агента. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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