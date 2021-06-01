Назначением Анчелотти «Реал» отложил и поиск главного тренера, и требуемую перестройку

«Реал» изрядно удивил выбором нового главного тренера, вернув Карло Анчелотти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять логику этого назначения.

«Реал» объявил имя нового главного тренера. Им довольно неожиданно стал Карло Анчелотти, который уже возглавлял мадридский клуб. Именно он завоевал столь долгожданный 10-й Кубок чемпионов, а также помогал развиваться своему помощнику Зинедину Зидану. Тем не менее возвращение Анчелотти — сенсация.

Имя итальянца не называлось в числе претендентов, да и не очень было понятно, с чего вдруг и должно было. Во-первых, у Анчелотти была работа, и вряд ли контракт в «Эвертоне» был маленьким. Во-вторых, в последние годы итальянец не сказать, чтобы показывал хорошие результаты. Из «Баварии» Анчелотти уволили за плохие показатели, в «Наполи» он не смог ничего путного построить, а с «Эвертоном» утонул в середине таблицы Премьер-лиги. В общем, с таким бэкграундом в «Реал» не зовут, но за наставника сыграли былые заслуги.

С учётом круговорота тренеров этим летом «Реал», который оказался ближе к концу очереди, в принципе и не мог получить сильного специалиста, все уже были при деле. Флорентино Перес хотел было переманить Маурисио Почеттино, но «ПСЖ» такой вариант не устроил. Ссориться с парижским клубом президент «Реала» не захотел, и дальше вариантов у него толком не было. Можно было пригласить Антонио Конте, но его отрицательные стороны всем известны. Кроме итальянца оставался ворох тренеров, которые до топ-уровня не дотягивают. Маурицио Сарри, Кристоф Галтье и иже с ними — едва ли уровень «Реала».

Тем не менее было ощущение, что в Мадрид приедет тренер-временщик, который начнёт перестройку. Очевидно, что столичной команде нужна свежая кровь. Рамос уходит, недолго осталось Кроосу и Модричу, да и Бензема с Каземиро не вечные. Однако «Реал» решил идти по другому пути.

Анчелотти нельзя назвать специалистом по перестройке коллектива. В лучшие годы он выжимал максимум из состава, который у него был. В этом итальянец схож с Зиданом, и, возможно, француз научился этому навыку именно у Анчелотти, будучи его помощником. По этой причине о какой-то перестройке «Реала» силами наставника можно забыть. Если Перес привезёт ворох новичков, то Анчелотти этим воспользуется. В ином случае он продолжит эксплуатировать то, что есть.

Скорее всего, «Реал» ждут очень тяжёлые времена в ближайшие годы. Приглашение Анчелотти намекает, что Перес рассчитывает ещё что-то выжать из нынешнего состава, а в этом есть большие сомнения. Вдвойне не верится в то, что карьера итальянца воскреснет. Кажется, лучшие годы Анчелотти остались давно позади. В итоге мадридцы будут проводить и перестройку, и пригласят нового тренера, но только когда-нибудь потом. Сейчас же «сливочные» готовятся просто потерять сезон в надежде на чудо.

Андрей Центров