Куман останется в «Барселоне», если пойдёт на понижение зарплаты

Главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману руководство клуба предлагает пониженную заработную плату на следующий сезон.

Каталонский клуб планирует мотивировать тренерский штаб и футболистов понижением зарплаты, но при этом с ростом бонусов. Таким образом, за победы в первенствах команда получит привычные деньги, в противном случае - меньше.

Особенно это касается главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана, чьё будущее в клубе под большим вопросом, как сообщает Diario Sport.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что объявит об окончании переговоров с голландским тренером в течение 10 дней.