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Куман останется в «Барселоне», если пойдёт на понижение зарплаты

01 Июня 2021, 22:16,

Главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману руководство клуба предлагает пониженную заработную плату на следующий сезон. 

Каталонский клуб планирует мотивировать тренерский штаб и футболистов понижением зарплаты, но при этом с ростом бонусов. Таким образом, за победы в первенствах команда получит привычные деньги, в противном случае - меньше. 

Особенно это касается главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана, чьё будущее в клубе под большим вопросом, как сообщает Diario Sport.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что объявит об окончании переговоров с голландским тренером в течение 10 дней

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
01 Июня 2021, 23:01

вот единственное что правильно так это про бабки , выиграл , получи бабло , проиграл сосите петушки , или чупачупсы кто не понимает )) именно так и должно быть .

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Super fanat
01 Июня 2021, 22:25

"Куда она денется, когда разденется" ))

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