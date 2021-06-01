Куман останется в «Барселоне», если пойдёт на понижение зарплаты

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01 Июня 2021, 22:16,
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Главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману руководство клуба предлагает пониженную заработную плату на следующий сезон.
Каталонский клуб планирует мотивировать тренерский штаб и футболистов понижением зарплаты, но при этом с ростом бонусов. Таким образом, за победы в первенствах команда получит привычные деньги, в противном случае - меньше.
Особенно это касается главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана, чьё будущее в клубе под большим вопросом, как сообщает Diario Sport.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что объявит об окончании переговоров с голландским тренером в течение 10 дней.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Рональд Куман
вот единственное что правильно так это про бабки , выиграл , получи бабло , проиграл сосите петушки , или чупачупсы кто не понимает )) именно так и должно быть .
"Куда она денется, когда разденется" ))