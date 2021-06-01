Президент «Барселоны»: «Результат прошлого сезона не повторится»

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01 Июня 2021, 21:38,
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал болельщикам, что каталонцы не проведут следующий сезон без трофеев.
Лапорта всё ещё настаивает на том, что не нужно торопиться с определением главного тренера на сезон 2021/22. Президент «Барселоны» убеждает журналистов Mundo Deportivo, что обязательно расскажет о результатах переговоров с Рональдом Куманом, как только они подойдут к завершающей стадии.
Также Лапорта заявил, что с Куманом или без, но следующий сезон будет лучше, чем предыдущий.
В сезоне 2020/21 «Барселона» заняла третье место в Примере и вылетела в Лиге чемпионов в 1/8 финала.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Жоан Лапорта
Да, то как сами отдали золото нескоро забудется.
Конечно, не повториться... Будете на пару с Пересом играть в Суперлиге... Хе..