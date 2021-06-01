Президент «Барселоны»: «Результат прошлого сезона не повторится»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал болельщикам, что каталонцы не проведут следующий сезон без трофеев.

Лапорта всё ещё настаивает на том, что не нужно торопиться с определением главного тренера на сезон 2021/22. Президент «Барселоны» убеждает журналистов Mundo Deportivo, что обязательно расскажет о результатах переговоров с Рональдом Куманом, как только они подойдут к завершающей стадии.

Также Лапорта заявил, что с Куманом или без, но следующий сезон будет лучше, чем предыдущий.

В сезоне 2020/21 «Барселона» заняла третье место в Примере и вылетела в Лиге чемпионов в 1/8 финала.