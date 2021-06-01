Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Президент «Барселоны»: «Результат прошлого сезона не повторится»

01 Июня 2021, 21:38,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал болельщикам, что каталонцы не проведут следующий сезон без трофеев. 

Лапорта всё ещё настаивает на том, что не нужно торопиться с определением главного тренера на сезон 2021/22. Президент «Барселоны» убеждает журналистов Mundo Deportivo, что обязательно расскажет о результатах переговоров с Рональдом Куманом, как только они подойдут к завершающей стадии. 

Также Лапорта заявил, что с Куманом или без, но следующий сезон будет лучше, чем предыдущий. 

В сезоне 2020/21 «Барселона» заняла третье место в Примере и вылетела в Лиге чемпионов в 1/8 финала. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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Комментарии (2)
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0
779
01 Июня 2021, 22:04

Да, то как сами отдали золото нескоро забудется.

0
Alex1972
01 Июня 2021, 21:59

Конечно, не повториться... Будете на пару с Пересом играть в Суперлиге... Хе..

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