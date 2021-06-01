Анчелотти назначен главным тренером «Реала»

Официальный сайт мадридского «Реала» объявил о том, что новым главным тренером стал итальянский менеджер Карло Анчелотти.

Анчелотти уже возглавлял «сливочных». Сайт команды отмечает, что «возвращается тренер, который уже вошёл в историю клуба». У Анчелотти наибольшее количество побед за первые 100 матчей в роли наставник мадридцев (78).

Кроме Анчелотти претендентами на пост главного тренера Реала» считались Рауль и Антонио Конте. Ради мадридцев Анчелотти покинул «Эвертон», с которым в сезоне 2020/21 занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Зинедин Зидан оставил мадридский «Реал», так как не заручился поддержкой руководства.