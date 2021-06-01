Анчелотти назначен главным тренером «Реала»

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01 Июня 2021, 20:23,
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Официальный сайт мадридского «Реала» объявил о том, что новым главным тренером стал итальянский менеджер Карло Анчелотти.
Анчелотти уже возглавлял «сливочных». Сайт команды отмечает, что «возвращается тренер, который уже вошёл в историю клуба». У Анчелотти наибольшее количество побед за первые 100 матчей в роли наставник мадридцев (78).
Кроме Анчелотти претендентами на пост главного тренера Реала» считались Рауль и Антонио Конте. Ради мадридцев Анчелотти покинул «Эвертон», с которым в сезоне 2020/21 занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Зинедин Зидан оставил мадридский «Реал», так как не заручился поддержкой руководства.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
ваууууу)))) неожиданная новость, но для меня приятная!!! ПапаКарло, добро пожаловать и удачи тебе!!!!
Напомните, други, ведь Анчелотти еще и Милан великий тренировал, верно? и он же прервал неудачную серию Реала в ЛЧ, при нем снова РМ стал победителем ЛЧ после череды неудач, так?
Для Реала это конечно очень хорошо, но жаль, что не удалось довести до какого-то логического конца работу в Эвертоне. Могло быть интересно.
Возвращение"блудного папы Карло"...