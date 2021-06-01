​Анчелотти согласовал контракт с «Реалом»

Карло Анчелотти договорился о контракте с «Реалом». Как сообщает на своей страничке в Twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист подпишет с мадридским клубом контракт, рассчитанный на три ближайших сезона.

Напомним, что Карло Анчелотти уже работал в «Реале» в период с 2013 по 2015 год. За два сезона итальянский специалист принёс мадридцам несколько титулов, в частности трофей Лиги чемпионов по итогам сезона 2013/2014.

С декабря 2019 года Карло Анчелотти возглавлял «Эвертон». В завершившемся чемпионате Англии мерсисайдцы финишировали на 10 месте.