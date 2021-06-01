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​Анчелотти согласовал контракт с «Реалом»

01 Июня 2021, 18:51,

Карло Анчелотти договорился о контракте с «Реалом». Как сообщает на своей страничке в Twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист подпишет с мадридским клубом контракт, рассчитанный на три ближайших сезона.

Напомним, что Карло Анчелотти уже работал в «Реале» в период с 2013 по 2015 год. За два сезона итальянский специалист принёс мадридцам несколько титулов, в частности трофей Лиги чемпионов по итогам сезона 2013/2014.

С декабря 2019 года Карло Анчелотти возглавлял «Эвертон». В завершившемся чемпионате Англии мерсисайдцы финишировали на 10 месте.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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0
kalibr
01 Июня 2021, 18:57

Пошли по второму кругу, возможно скоро по-новой придёт Лушембурго )

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