Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Реал» договорился о продлении контракта с Васкесом

01 Июня 2021, 18:41,

Лукас Васкес продолжит выступать за «Реал». Как сообщает на своих страницах испанская Marca, мадридский клуб договорился о продлении контракта с 29-летним футболистом. Речь идёт о трудовом соглашении сроком на три ближайших сезона. Всё уже согласовано, не хватает только подписей в документе.

В завершившемся сезоне Лукас Васкес провёл 34 матча. Будучи номинально правым вингером, в большинстве игр сезона Васкесу приходилось играть на позиции правого защитника, что ему удавалось довольно неплохо.

Напомним, что Лукас Васкес является воспитанником «Реала».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
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