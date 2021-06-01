​«Реал» договорился о продлении контракта с Васкесом

Лукас Васкес продолжит выступать за «Реал». Как сообщает на своих страницах испанская Marca, мадридский клуб договорился о продлении контракта с 29-летним футболистом. Речь идёт о трудовом соглашении сроком на три ближайших сезона. Всё уже согласовано, не хватает только подписей в документе.

В завершившемся сезоне Лукас Васкес провёл 34 матча. Будучи номинально правым вингером, в большинстве игр сезона Васкесу приходилось играть на позиции правого защитника, что ему удавалось довольно неплохо.

Напомним, что Лукас Васкес является воспитанником «Реала».