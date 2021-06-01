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​«Реал» не стал переманивать Почеттино из-за Мбаппе

01 Июня 2021, 18:28,

Ожидается, что в ближайшие дни или даже часы новым главным тренером «Реала» станет Карло Анчелотти. Ранее слухи связывали с мадридским клубом других специалистов, в частности работающего с января в «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Сообщалось, что аргентинец не очень доволен ситуацией внутри парижского клуба, поэтому будет готов уйти в «Реал» или вернуться в «Тоттенхэм».

В эфире Cadena SER была озвучена информация о том, что «Реал» пытался назначить Маурисио Почеттино, но в итоге не стал переманить тренера. Это связано с тем, что мадридский клуб не захотел портить отношения с «ПСЖ», учитывая желание заполучить форварда Килиана Мбаппе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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