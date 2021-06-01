​Суарес: «Рад за «Барселону», получившую связку Месси – Агуэро»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался по поводу перехода Серхио Агуэро в «Барселону», о котором было объявлено в понедельник.

«Противостояние с лучшими – это всегда большой вызов. Агуэро имеет долгую мировую историю в футболе – где бы он ни играл, он всегда оставлял свой важный след.

Агуэро и Месси очень дружат. Я пересекался с Серхио, когда был у Лео на барбекю. Рад за «Барселону», получившую такую связку. Агуэро – великий футболист», - приводит слова Суареса на своих страницах Mundo Deportivo.

Напомним, Серхио Агуэро подписал с «Барселоной» контракт сроком на два ближайших сезона.