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​Анчелотти уже в Мадриде

01 Июня 2021, 17:12,

Карло Анчелотти может снова принять «Реал». Ранее испанские СМИ назвали итальянского тренера, на протяжении полутора лет работающего с «Эвертоном», фаворитом на должность, которая стала вакантной после ухода Зинедина Зидана.

По данным El Golazo de Gol, Карло Анчелотти уже находится в Мадриде. Итальянский тренер, в своё время работавший с «Реалом» в течение двух сезонов, находится в испанской столице с пятницы.

Добавим, что в 2014 году под руководством Карло Анчелотти «Реал» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Атлетико» по итогам экстра-тайма (4:1). Через год итальянец покинул мадридский клуб.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
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