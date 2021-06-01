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​Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с контрактом Месси

01 Июня 2021, 16:44,

Во время презентации Эрика Гарсии президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу ситуации с новым контрактом для Лионеля Месси.

«Мы говорим с Лео, всё идёт хорошо. Это не зависит от аудита. Результаты года более-менее контролируемы. Когда мы завершим аудит, у нас будет больше данных, но в этой ситуации у нас уже есть планы.

Я уверен, что Месси, как сказал Агуэро, хотел бы с ним поиграть. Это не вопрос денег, Лео в этом плане проявляет большое понимание. Он хочет, чтобы у нас была конкурентоспособная команда, способная завоёвывать титулы. Вот и всё. Трансферы, которые мы делаем, связаны с переговорами с Месси», - сказал Лапорта.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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