​СМИ назвали фаворита на должность тренера «Реала»

«Реал» находится в поиске нового главного тренера после ухода Зинедина Зидана. Испанские СМИ говорят о том, что фаворитом на эту должность является Карло Анчелотти, который в настоящий момент работает с английским «Эвертоном». Отмечается, что 61-летний итальянец имеет желание вернуться в мадридский клуб.

Карло Анчелотти возглавлял «Реал» в сезонах 2013/2014 и 2014/2015. Итальянский специалист привёл мадридскую команду к завоеванию нескольких трофеев, в частности к трофею Лиги чемпионов.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Эвертоном» рассчитан до конца июня 2024 года.