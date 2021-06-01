​СМИ назвали фаворита на должность тренера «Реала»

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01 Июня 2021, 14:37,
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«Реал» находится в поиске нового главного тренера после ухода Зинедина Зидана. Испанские СМИ говорят о том, что фаворитом на эту должность является Карло Анчелотти, который в настоящий момент работает с английским «Эвертоном». Отмечается, что 61-летний итальянец имеет желание вернуться в мадридский клуб.
Карло Анчелотти возглавлял «Реал» в сезонах 2013/2014 и 2014/2015. Итальянский специалист привёл мадридскую команду к завоеванию нескольких трофеев, в частности к трофею Лиги чемпионов.
Действующий контракт Карло Анчелотти с «Эвертоном» рассчитан до конца июня 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эвертон, Карло Анчелотти
Самый лучший вариант из возможных, но всё равно надо усилятся в межсезонье чтобы добиться чего нибудь...
Пирло вряд ли а Почеттино подойдёт
Буду только рад! Идеальный вариант на данный момент.