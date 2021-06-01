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​СМИ назвали фаворита на должность тренера «Реала»

01 Июня 2021, 14:37,

«Реал» находится в поиске нового главного тренера после ухода Зинедина Зидана. Испанские СМИ говорят о том, что фаворитом на эту должность является Карло Анчелотти, который в настоящий момент работает с английским «Эвертоном». Отмечается, что 61-летний итальянец имеет желание вернуться в мадридский клуб.

Карло Анчелотти возглавлял «Реал» в сезонах 2013/2014 и 2014/2015. Итальянский специалист привёл мадридскую команду к завоеванию нескольких трофеев, в частности к трофею Лиги чемпионов.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Эвертоном» рассчитан до конца июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эвертон, Карло Анчелотти
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Комментарии (4)
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0
Misha_diablo_football
01 Июня 2021, 16:54

Самый лучший вариант из возможных, но всё равно надо усилятся в межсезонье чтобы добиться чего нибудь...

0
devito792@gmail.com
01 Июня 2021, 15:21
Старик Анчелотти совсем не тот тренер который нужен сейчас Реалу! Лемпард, Рауль, Пирло в конце концов - будут идеальными кандидатами для оживления и продвижения перспективной молодёжи, за которую вбухали не мало денег. А выжимать последние соки из Рамоса, Марсело, Модрича приведёт ровно к вылету из ЛЧ и явно не к чемпионству в ЛА лиге!
0
Juve96
01 Июня 2021, 16:07

Пирло вряд ли а Почеттино подойдёт

1
Артур Измаилов
01 Июня 2021, 14:58

Буду только рад! Идеальный вариант на данный момент.

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