Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Азар: «Я в долгу перед Зиданом»

01 Июня 2021, 12:22,

Атакующий полузащитник Эден Азар отреагировал на уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Меня расстроила новостью об уходе Зизу. Тренер знает, что я восхищаюсь им. Мы провели два хороших года вместе. Я в долгу перед Зиданом, ведь не смог дать ему большего», - приводит слова бельгийского футболиста газета Marca.

Французский специалист принял решение об уходе из «королевского» клуба по завершении сезона-2020/2021. Под его руководством команда финишировала на второй строчке в чемпионате Испании, уступив пальму первенства «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зинедин Зидан, Эден Азар
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Комментарии (1)
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just a man
01 Июня 2021, 12:51

Откровенно Азар разочаровал, ничего не показал, все время на больничном пустая трата денег Реалом.

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