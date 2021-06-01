Азар: «Я в долгу перед Зиданом»

Атакующий полузащитник Эден Азар отреагировал на уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Меня расстроила новостью об уходе Зизу. Тренер знает, что я восхищаюсь им. Мы провели два хороших года вместе. Я в долгу перед Зиданом, ведь не смог дать ему большего», - приводит слова бельгийского футболиста газета Marca.

Французский специалист принял решение об уходе из «королевского» клуба по завершении сезона-2020/2021. Под его руководством команда финишировала на второй строчке в чемпионате Испании, уступив пальму первенства «Атлетико».