«Реал» показал новую домашнюю форму

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01 Июня 2021, 11:33,
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В официальном твиттер-аккаунте мадридского «Реала» представлена новая домашняя форма команды на следующий сезон. Футболка выполнена в традиционном для «королевского» клуба белом цвете. На экипировку нанесены синие и оранжевые вставки.
Напомним, что техническим партнером мадридского коллектива является немецкая компания adidas.
В сезоне-2020/2021 «Реал» до последнего тура сражался за золотые медали в Примере. Команда в итоге заняла второе место, уступив чемпионский титул своим соседям - мадридскому «Атлетико».
По завершении сезона пост главного тренера «сливочных» покинул Зинедин Зидан. На вакантное место претендуют Антонио Конте и Карло Анчелотти.
GANAMOS UNIDOS.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2021
ESTA ES NUESTRA GRANDEZA.
https://t.co/UQd1HCn48a#ThisIsGrandeza | @adidasfootball pic.twitter.com/K5fGosPSrK
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид