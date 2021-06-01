«Реал» показал новую домашнюю форму

В официальном твиттер-аккаунте мадридского «Реала» представлена новая домашняя форма команды на следующий сезон. Футболка выполнена в традиционном для «королевского» клуба белом цвете. На экипировку нанесены синие и оранжевые вставки.

Напомним, что техническим партнером мадридского коллектива является немецкая компания adidas.

В сезоне-2020/2021 «Реал» до последнего тура сражался за золотые медали в Примере. Команда в итоге заняла второе место, уступив чемпионский титул своим соседям - мадридскому «Атлетико».

По завершении сезона пост главного тренера «сливочных» покинул Зинедин Зидан. На вакантное место претендуют Антонио Конте и Карло Анчелотти.