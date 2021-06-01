Бензема рассказал, за какой клуб будет играть в следующем сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема дал понять, где будет выступать в сезоне-2021/2022.

«Моя цель - становиться лучше с каждым годом. В «Реале» я показывают тот футбол, о котором давно мечтал. Это клуб всей моей жизни. В новом сезоне я продолжу выступления за «сливочных», - приводит слова французского форварда Bein Sports.

33-летний нападающий выступает за «королевский» клуб с 2009 года. Его контракт рассчитан до конца сезона 2021/2022.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Карим провел 34 встречи, забил 23 гола и девять раз ассистировал своим одноклубникам.