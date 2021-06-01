«Барселона» сделала предложение Доннарумме

Каталонская «Барселона» не сбавляет интерес к голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, контракт которого с «Миланом» истекает этим летом.

По сообщениям Tuttomercatoweb, руководство «сине-гранатовых» сделало предложение 22-летнему вратарю. Каталонцы готовы подписать с Доннаруммой пятилетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере десяти миллионов евро.

Также в услугах Джанлуиджи заинтересованы туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

Голкипер выступает за «россонери» с 2015 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии вратарь провел 37 поединков, в которых пропустил 38 мячей.