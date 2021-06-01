Президент «Барселоны» отметил важность трансфера Агуэро

|
01 Июня 2021, 08:18,
|
|
Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на трансфер аргентинского форварда Серхио Агуэро. Бомбардир перешел в стан «сине-гранатовых» бесплатно, поскольку его контракт с «Манчестер Сити» истек.
«Любой специалист хотел бы иметь в своем распоряжении такого форварда. Этот трансфер очень важен для нас. Мы хотим построить сильный коллектив, сохранив в нем Месси. Подписание Серхио - это лишь первая сделка клуба», - приводит слова президента портал Goal.
Напомним, что трудовое соглашение Агуэро с каталонским грандом рассчитано до середины 2023 года. В контракте прописана клаузула - 100 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Серхио Агуэро, Жоан Лапорта