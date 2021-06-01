Президент «Барселоны» отметил важность трансфера Агуэро

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на трансфер аргентинского форварда Серхио Агуэро. Бомбардир перешел в стан «сине-гранатовых» бесплатно, поскольку его контракт с «Манчестер Сити» истек.

«Любой специалист хотел бы иметь в своем распоряжении такого форварда. Этот трансфер очень важен для нас. Мы хотим построить сильный коллектив, сохранив в нем Месси. Подписание Серхио - это лишь первая сделка клуба», - приводит слова президента портал Goal.

Напомним, что трудовое соглашение Агуэро с каталонским грандом рассчитано до середины 2023 года. В контракте прописана клаузула - 100 миллионов евро.