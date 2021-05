Яя Туре - Агуэро: «Фанаты «Барселоны» будут любить тебя»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре обратился к Серхио Агуэро, который перешёл в «Барселону».

Ивуарийский игрок написал у себя в «Твиттере» пожелания Агуэро после подписания контракта аргентинца с «Барселоной». Яя Туре уверен, что каталонские фанаты будут любить нападающего так же, как и болельщики «Манчестер Сити».

Яя Туре признался, что теперь будет болеть за «Барселону» и за Агуэро лично.

Серхио Агуэро пришёл в «Манчестер Сити» в 2011 году, когда Яя Туре уже год выступал за «горожан». Игроки были в одной команде до 2018 года, после чего ивуариец ушёл в «Олимпиакос».

My brother @aguerosergiokun - good luck with your next adventure!



The @FCBarcelona fans will treat you well - just like the City fans.



It was a pleasure to share the pitch with you my friend. I’ll continue cheering for you at Barca!!! pic.twitter.com/vOOBKzeNNN