Президент «Барселоны» рассказал, как проходят переговоры с Куманом

Жоан Лапорта, который является президентом «Барселоны», не считает, что нужно торопиться в принятии решения относительного будущего главного тренера команды Рональда Кумана.

Нынешний контракт «Барселоны» и Кумана рассчитан до лета 2022 года, однако руководство клуба думает о том, чтобы разорвать отношения уже летом 2021 года. Лапорта заявил, что никто не будет торопиться, потому что нужно обдумать результаты Кумана и только уже потом делать выводы. Также президент «сине-гранатовых» сказал, что Кумана предупреждали о покупке Серхио Агуэро, однако приобретение аргентинца случилось бы при любом тренере.

Лапорта попросил журналистов Marca дать руководству дней 10, после чего можно будет говорить о будущем Кумана более конкретно.