Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Президент «Барселоны» рассказал, как проходят переговоры с Куманом

01 Июня 2021, 00:04,

Жоан Лапорта, который является президентом «Барселоны», не считает, что нужно торопиться в принятии решения относительного будущего главного тренера команды Рональда Кумана. 

Нынешний контракт «Барселоны» и Кумана рассчитан до лета 2022 года, однако руководство клуба думает о том, чтобы разорвать отношения уже летом 2021 года. Лапорта заявил, что никто не будет торопиться, потому что нужно обдумать результаты Кумана и только уже потом делать выводы. Также президент «сине-гранатовых» сказал, что Кумана предупреждали о покупке Серхио Агуэро, однако приобретение аргентинца случилось бы при любом тренере. 

Лапорта попросил журналистов Marca дать руководству дней 10, после чего можно будет говорить о будущем Кумана более конкретно. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола