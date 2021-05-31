Агуэро: «Гвардиола считает, что «Барселона» - лучший клуб мира»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что действующий наставник «горожан» считает «Барселону» лучшим клубом мира.

Агуэро рассказал историю, как на праздничном ужине после победы в английской Премьер-лиге, к футболисту подошёл главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и сказал, что форвард переходит в лучший клуб мира.

Также на As у Агуэро спросили, верит ли он в возвращение Гвардиолы в «Барселону». Игрок отказался комментировать это, пока у специалиста есть контракт с «Манчестер Сити».

Первым клубом Гвардиолы и как футболиста, и как тренера, была «Барселона». Испанец шесть раз стал чемпионом Испании с каталонцами в роли игрока и трижды на посту коуча.