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Агуэро: «Гвардиола считает, что «Барселона» - лучший клуб мира»

31 Мая 2021, 23:15,

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что действующий наставник «горожан» считает «Барселону» лучшим клубом мира. 

Агуэро рассказал историю, как на праздничном ужине после победы в английской Премьер-лиге, к футболисту подошёл главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и сказал, что форвард переходит в лучший клуб мира. 

Также на As у Агуэро спросили, верит ли он в возвращение Гвардиолы в «Барселону». Игрок отказался комментировать это, пока у специалиста есть контракт с «Манчестер Сити». 

Первым клубом Гвардиолы и как футболиста, и как тренера, была «Барселона». Испанец шесть раз стал чемпионом Испании с каталонцами в роли игрока и трижды на посту коуча.  

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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