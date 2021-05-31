Барселона интересуется защитником «Севильи»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде заинтересовал «Барселону».

22-летний футболист «Севильи» провёл в сезоне 2020/21 34 игры, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. Сумма отступных в контракте француза составляет более 70 миллионов евро, что заплатить каталонцы не готовы. Однако «красно-белые» могут пойти на компромиссы, поэтому не против вступить в переговоры. Mundo Deportivo пишет об этом на своём ресурсе.

31 мая 2021 года «Барселона» подписала аргентинского нападающего Серхио Агуэро, но также нуждается в усилении оборонительной линии.

Жюль Кунде считается воспитанником «Бордо». Также он заигран за молодёжную сборную Франции