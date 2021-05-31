Барселона интересуется защитником «Севильи»

|
31 Мая 2021, 22:48,
|
|
Защитник «Севильи» Жюль Кунде заинтересовал «Барселону».
22-летний футболист «Севильи» провёл в сезоне 2020/21 34 игры, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. Сумма отступных в контракте француза составляет более 70 миллионов евро, что заплатить каталонцы не готовы. Однако «красно-белые» могут пойти на компромиссы, поэтому не против вступить в переговоры. Mundo Deportivo пишет об этом на своём ресурсе.
31 мая 2021 года «Барселона» подписала аргентинского нападающего Серхио Агуэро, но также нуждается в усилении оборонительной линии.
Жюль Кунде считается воспитанником «Бордо». Также он заигран за молодёжную сборную Франции
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Жюль Кунде