Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Барселона интересуется защитником «Севильи»

31 Мая 2021, 22:48,

Защитник «Севильи» Жюль Кунде заинтересовал «Барселону». 

22-летний футболист «Севильи» провёл в сезоне 2020/21 34 игры, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. Сумма отступных в контракте француза составляет более 70 миллионов евро, что заплатить каталонцы не готовы. Однако «красно-белые» могут пойти на компромиссы, поэтому не против вступить в переговоры. Mundo Deportivo пишет об этом на своём ресурсе. 

31 мая 2021 года «Барселона» подписала аргентинского нападающего Серхио Агуэро, но также нуждается в усилении оборонительной линии. 

Жюль Кунде считается воспитанником «Бордо». Также он заигран за молодёжную сборную Франции 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Жюль Кунде
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