Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Анчелотти вошёл в список возможных тренеров «Реала»

31 Мая 2021, 22:23,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти интересен мадридскому «Реалу». 

Несмотря на то, что действующий контракт Анчелотти и «Эвертона» рассчитан до 2024 года, «Реал» рассматривает приглашение итальянского специалиста. Анчелотти уже был наставником «сливочных» два сезона подряд, выиграв все турниры, кроме Примеры - Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Информацию об интересе со стороны «королевского» клуба передаёт El Larguero.

В конце сезона 2020/21 Зинедин Зидан покинул «Реал», не взяв ни одного трофея за год. Французский специалист назвал причину ухода в отсутствии доверия со стороны руководства. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
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