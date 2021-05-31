Анчелотти вошёл в список возможных тренеров «Реала»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти интересен мадридскому «Реалу».

Несмотря на то, что действующий контракт Анчелотти и «Эвертона» рассчитан до 2024 года, «Реал» рассматривает приглашение итальянского специалиста. Анчелотти уже был наставником «сливочных» два сезона подряд, выиграв все турниры, кроме Примеры - Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Информацию об интересе со стороны «королевского» клуба передаёт El Larguero.

В конце сезона 2020/21 Зинедин Зидан покинул «Реал», не взяв ни одного трофея за год. Французский специалист назвал причину ухода в отсутствии доверия со стороны руководства.