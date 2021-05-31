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Агуэро: «Я хотел быть в «Барселоне» с 14 лет»

31 Мая 2021, 22:14,

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро признался, что с 14 лет мечтал оказаться в испанской команде. 

31 мая 2021 «Барселона» официально объявила о подписании свободного агента нападающего Серхио Агуэро, который предыдущие 10 сезонов провёл в «Манчестер Сити». Сразу после объявления как игрока «Барселоны», форвард согласился на несколько интервью. 

Для портала Goal.com Агуэро сказал, что считает Барселону» лучшей командой мира. Во многом из-за того, что в клубе находится его соотечественник Лионель Месси. Также футболист признался, что мечтал попасть в стан «сине-гранатовых» с 14 лет. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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0
_JeeP___1897
31 Мая 2021, 23:23

опоздал попадать парень

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