Агуэро: «Я хотел быть в «Барселоне» с 14 лет»

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро признался, что с 14 лет мечтал оказаться в испанской команде.

31 мая 2021 «Барселона» официально объявила о подписании свободного агента нападающего Серхио Агуэро, который предыдущие 10 сезонов провёл в «Манчестер Сити». Сразу после объявления как игрока «Барселоны», форвард согласился на несколько интервью.

Для портала Goal.com Агуэро сказал, что считает Барселону» лучшей командой мира. Во многом из-за того, что в клубе находится его соотечественник Лионель Месси. Также футболист признался, что мечтал попасть в стан «сине-гранатовых» с 14 лет.